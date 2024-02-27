Гашек рад, что НХЛ решила не включать Чехию в состав нового турнира

«Вы знаете мою точку зрения на нынешнее отношение НХЛ. Вот почему я рад, что, учитывая нынешнюю ситуацию, наша национальная команда не будет принимать участие в этом турнире. Я мог бы объяснить почему, но не думаю, что это необходимо. Вы, вероятно, знаете мою позицию по НХЛ и СВО (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Гашек в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.