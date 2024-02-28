Передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер»

«Питтсбург Пингвинз» в овертайме одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.

Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе «Питтсбурга» дублем отметился Рикард Ракелль, одну шайбу забросил Ларс Эллер. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин стал автором результативной передачи. У «Ванкувера» отличились Нильс Хёгландер, Брок Бэсер и Джей Ти Миллер.

В овертайме победу «Питтсбургу» принес бросок защитника Эрика Карлссона.

«Пингвинз» одержали третью победу подряд и занимают 11 е место в таблице Востока с 62 очками, «Ванкувер» продолжает лидировать на Западе и в регулярном чемпионате (83).

НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ

«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)