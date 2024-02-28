Результативная передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Ванкувер» в НХЛ
«Питтсбург Пингвинз» в овертайме одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе «Питтсбурга» дублем отметился Рикард Ракелль, одну шайбу забросил Ларс Эллер. Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин стал автором результативной передачи. У «Ванкувера» отличились Нильс Хёгландер, Брок Бэсер и Джей Ти Миллер.
В овертайме победу «Питтсбургу» принес бросок защитника Эрика Карлссона.
«Пингвинз» одержали третью победу подряд и занимают 11 е место в таблице Востока с 62 очками, «Ванкувер» продолжает лидировать на Западе и в регулярном чемпионате (83).
НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 3:4 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Хёгландер, 10:23. Бэсер, 17:43 (бол.). Миллер, 30:05 (мен.). — Ракелль, 22:13, 29:36 (бол.). Эллер, 49:45. Карлссон, 61:42.