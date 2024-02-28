В «Динамо» назвали условие, при котором примут Овечкина обратно

«Приезд Овечкина в «Динамо» после окончания контракта в НХЛ? Да, конечно. Мы были бы рады. Овечкина ждут все — от болельщиков до руководителей. Если у него самого будет желание, конечно, мы с удовольствием его примем в команду. Главное, чтобы сам Александр хотел играть. Если у Овечкина есть силы и желание, конечно, мы его примем. «Динамо» — его родной клуб. Все будут счастливы увидеть такого игрока в динамовской форме», — сказал Сопин.