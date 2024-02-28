Агент Овчинникова рассказал, в каком случае хоккеист вернется в «Сибирь»

«Когда ему дают играть в Канаде, Дима это делает хорошо, но в основном тренер странно использует Овчинникова и не раскрывает его сильные качества. Либо мы будем переходить в другую команду в Северной Америке, либо возвращаться в «Сибирь». Это будет зависеть от того, кто будет главным тренером в Новосибирске, а также какое предложение и какие условия предложат Дмитрию», – сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.