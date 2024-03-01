Россиянин Любушкин стал хоккеистом «Торонто»

Российский защитник Илья Любушкин был обменян из «Анахайм Дакс» в «Торонто Мэйпл Лифс», сообщает официальный сайт НХЛ.

© Матч ТВ

Отмечается, что в обмене также участвовал еще один клуб — «Каролина Харрикейнз». В результате сделки «Анахайм» получил от «Торонто» выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025, при этом удержал за собой 50% зарплаты Любушкина. «Каролина» удержала половину оставшейся зарплаты россиянина, клубу достался от «Мэйпл Лифс» выбор в шестом раунде драфта 2024.

«Торонто» в результате обмена также получил права на российского нападающего Кирилла Слепца, который выступает за хабаровский «Амур» в КХЛ.