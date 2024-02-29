Представлены составы «Салавата» и «Трактора» на первый матч розыгрыша Кубка Гагарина

Сегодня, 29 февраля, состоятся первые матчи розыгрыша Кубка Гагарина — 2024. Откроет игровой день встреча «Салавата Юлаева» и «Трактора». Матч в Уфе начнётся в 17:00 мск.

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Предлагаем ознакомиться со стартовыми составами команд:

Напомним, «Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат КХЛ на третьем месте в таблице Восточной конференции. Челябинцы закончили регулярку на шестом месте Востока. В сезонной серии прошедшего регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» одержал победы во всех четырёх матчах (5:3, 4:0, 4:3, 4:0).