Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, какое влияние на него оказал Овечкин

«Как только я увидел его, тот факт, что я тренирую эту команду, стал реальностью. Ови оказал на меня такое влияние. Он был просто полон энергии, полностью отдан делу. В то время это действительно можно было описать словами «Русская машина не ломается». Его телосложение было феноменальным. Он просто делал такие вещи… Есть определённые люди, которым сопутствует всё, в мире, где они являются звёздами», — приводит слова Будро The Washington Post.