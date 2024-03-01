«Авангард» обыграл «Ладу» в первом матче серии плей‑офф КХЛ

Хоккеисты «Авангарда» на своем льду победили тольяттинскую «Ладу» в стартовом матче серии первого раунда плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

Второй матч серии до четырех побед команды проведут в Омске 3 марта.

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