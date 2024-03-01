«Авангард» обыграл «Ладу» в первом матче серии плей‑офф КХЛ

Хоккеисты «Авангарда» на своем льду победили тольяттинскую «Ладу» в стартовом матче серии первого раунда плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Пятничная встреча в Омске завершилась со счетом 5:1 (2:0, 2:1, 1:0) в пользу хозяев льда. В составе омичей отличились Сергей Бойков, Николай Прохоркин, Рид Буше, Иван Игумнов и Михаил Гуляев, у гостей шайбу забросил Георгий Солянников.
Второй матч серии до четырех побед команды проведут в Омске 3 марта.
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КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ
«Авангард» (Омск) — «Лада» (Тольятти) — 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы: Бойков, 8:36. Прохоркин, 10:07. Буше, 23:10 (бол.). Игумнов, 27:42. Гуляев, 43:42. — Солянников, 28:20.