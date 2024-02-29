ФХР на полгода отстранила тренера юниорской сборной России из‑за ситуации на «Кубке Будущего»
Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) отстранил на шесть месяцев главного тренера юниорской сборной России (U 18) Александра Титова от тренерской деятельности в сборных командах страны после инцидента на турнире «Кубок Будущего» в Минске.
В решающем матче турнира российская команда уступила молодежной сборной Белоруссии в овертайме со счетом 5:6. На церемонии награждения форвард сборной России Вадим Дудоров и вратарь Петр Андреянов оставили на льду награды лучшим игрокам турнира в своих амплуа, а капитан Егор Сурин поступил так же с командным призом за второе место.
— Главному тренеру Александр Титову в течение шести месяцев запрещена тренерская деятельность в сборных командах России. (Также) дисквалифицировать на три матча в составе сборных команд России хоккеистов юниорской сборной: вратаря Петра Андреянова, нападающих Егора Сурина и Вадима Дудорова. Помимо этого, указанным хоккеистам установлен испытательный срок длительностью шесть месяцев: в случае повторного нарушения в течение этого срока, к перечисленным игрокам последуют более строгие санкции, — говорится в сообщении на сайте ФХР.
Первое место на «Кубке будущего» с 6 очками заняла белорусская сборная U 20, сборная России U 18 стала второй, тройку замкнула российская команда из игроков не старше 17 лет. Также на турнире выступала молодежная сборная Казахстана.