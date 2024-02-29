ФХР на полгода отстранила тренера юниорской сборной России

— Главному тренеру Александр Титову в течение шести месяцев запрещена тренерская деятельность в сборных командах России. (Также) дисквалифицировать на три матча в составе сборных команд России хоккеистов юниорской сборной: вратаря Петра Андреянова, нападающих Егора Сурина и Вадима Дудорова. Помимо этого, указанным хоккеистам установлен испытательный срок длительностью шесть месяцев: в случае повторного нарушения в течение этого срока, к перечисленным игрокам последуют более строгие санкции, — говорится в сообщении на сайте ФХР.