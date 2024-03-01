"Тампа" проиграла "Баффало" в матче НХЛ. Кучеров набрал 104-е очко в сезоне

"Баффало" обыграл "Тампу" в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей шайбы забросили Алекс Так (11-я минута), Тэйдж Томпсон (52), Расмус Далин (62). У "Тампы" отличились Брэйден Пойнт (9) и Митчелл Чаффи (38).

Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился голевой передачей, победный гол "Баффоло" забил после его удаления в овертайме. Россиянин продолжает возглавлять гонку бомбардиров НХЛ текущего сезона, на счету Кучерова 104 очка (38 голов + 66 голевых передач) в 61 матче. Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 20 бросков из 23.

"Тампа" занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, команда набрала 70 очков в 62 матчах. "Баффало" идет шестым с 60 очками после 60 встреч. В следующем матче "Баффало" примет "Вегас" 3 марта, "Тампа" в этот же день дома сыграет с "Монреалем".

В других матчах игрового дня "Бостон" дома со счетом 5:4 обыграл "Вегас", "Флорида" на своем льду была сильнее "Монреаля" (4:3 Б), "Торонто" дома победил "Аризону" (4:2). "Даллас" одержал домашнюю победу над "Виннипегом" (4:1), единственную шайбу у гостей забросил форвард Владислав Наместников. "Нью-Йорк Айлендерс" на выезде был сильнее "Детройта" (5:3), вратарь победившей команды Илья Сорокин отразил 22 броска из 25. "Коламбус" на своем льду уступил "Каролине (2:4), вратарь хозяев Даниил Тарасов отразил 29 бросков из 32.