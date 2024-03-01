«Питтсбург» с Малкиным всухую проиграл «Сиэтлу»

«Питтсбург» на чужом льду проиграл «Сиэтлу» (0:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
В составе «Кракен» заброшенными шайбами отметились Оливер Бьоркстранд и Александер Веннберг. Голкипер Филипп Грубаэур провел сухой матч с 33 сэйвами.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду более 19 минут (третий показатель в команде среди нападающих), нанес один бросок по воротам и закончил матч с полезностью «-1».
В другой встрече «Лос Анджелес» обыграл лидера Западной конференции «Ванкувер» (5:1). Для «Кэнакс» поражение стало шестым в семи последних матчах.
НХЛ. РЕГУЛЯРНЫЙ ЧЕМПИОНАТ
«Сиэтл Кракен» (Сиэтл) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
Голы: Бьоркстранд, 12:22. Веннберг, 55:02 (бол.).
«Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — «Лос-Анджелес Кингз» (Лос-Анджелес) — 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)
Голы: Бэсер, 42:55 (бол.). — Даути, 13:19. Копитар, 25:14. Фиала, 44:27 (бол.). Кларк, 52:31. Мур, 55:38.