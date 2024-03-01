«Питтсбург» с Малкиным всухую проиграл «Сиэтлу»

В составе «Кракен» заброшенными шайбами отметились Оливер Бьоркстранд и Александер Веннберг . Голкипер Филипп Грубаэур провел сухой матч с 33 сэйвами.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду более 19 минут (третий показатель в команде среди нападающих), нанес один бросок по воротам и закончил матч с полезностью «-1».