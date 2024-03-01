Космачук и Джозефс вернулись в состав «Лады»

Стали известны составы «Авангарда» и тольяттинской «Лады» на первую встречу второго игрового дня Кубка Гагарина – 2024. Первая встреча серии между командами начнётся в 16:30. Матч пройдёт на стадионе «Джи-Драйв-Арена».

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Примечательно, что в состав тольяттинцев вернулись канадские легионеры – Скотт Космачук и Трой Джозефс, не игравшие с середины февраля. Они займут место в третьей тройке нападения с центральным нападающим Данилой Моисеевым. Из-за болезни матч пропустит Иван Куликов.

«Авангард» же начнёт свой поход за Кубком Гагарина в привычных по регулярному чемпионату сочетаниях. Место в воротах досталось Павлу Хомченко.