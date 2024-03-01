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«Металлург» обыграл «Амур» в первом матче серии плей‑офф

«Металлург» переиграл «Амур» в первом матче серии плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Металлург» обыграл «Амур» в первом матче серии плей‑офф
© КХЛ

Команда из Магнитогорска на своем льду одолела соперника из Хабаровска со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).

В составе победителей голами отметились Егор Яковлев (46 я минута) и Люк Джонсон (52), у «Амура» шайбы на счету Яна Дрозга (55).

Второй матч серии до четырех побед пройдет в Магнитогорске 3 марта.

Прямые трансляции матчей плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ

«Металлург» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Голы: Яковлев, 45:29. Джонсон, 51:59. — Дрозг, 54:25.

Хоккей
Ян Дрозг
Люк Джонсон
Егор Яковлев
Металлург
Фонбет
ХК Амур