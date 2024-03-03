СКА отыгрался с 0:2 и вырвал победу в овертайме в матче с «Торпедо»

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» состоялся второй матч серии первого раунда Западной конференции Кубка Гагарина – 2024, в котором СКА принимал нижегородское «Торпедо». Встреча завершилась победой хозяев во втором овертайме — 3:2, благодаря чему им удалось сравнять счёт в серии — 1-1.

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Счёт в матче был открыт лишь в середине матча – отличиться удалось 28-летнему российскому нападающему «Торпедо» Максиму Летунову. На 16-й минуте второго периода Сергей Гончарук укрепил преимущество гостей, отличившись в третий раз за два матча. За две минуты до конца данного игрового отрезка Сергей Толчинский сумел сократить отставание СКА, а на последних секундах Михаил Воробьёв и вовсе сравнял счёт, однако это взятие ворот было отменено из-за истечения времени периода.

На последних минутах «Торпедо» осталось в меньшинстве после удаления нападающего Кирилла Воронина. В дополнение к этому СКА выпустил и шестого полевого игрока, что принесло команде Романа Ротенберга необходимое взятие ворот в исполнении Михаила Воробьёва – 2:2.

Исход встречи был определён броском Василия Глотова во втором овертайме встречи. Гол состоялся на отметке 92 минуты 29 секунд. Примечательно, что вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков отразил 64 броска за матч. Его визави из СКА Никита Серебряков совершил 38 сейвов.