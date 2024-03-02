Овечкин побил рекорд Гретцки

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в марте за карьеру.

Российский форвард забил во втором периоде. Теперь у россиянина семнадцать заброшенных шайб в сезоне. Овечкин забил 145 голов в НХЛ в 245 матчах, сыгранных в марте. У Гретцки за карьеру 144 гола в марте.