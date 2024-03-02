$91.33+0.4998.72+0.18
Войти в почту

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в марте в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в марте за карьеру.

Овечкин побил рекорд Гретцки
© ТАСС

Российский форвард забил во втором периоде. Теперь у россиянина семнадцать заброшенных шайб в сезоне. Овечкин забил 145 голов в НХЛ в 245 матчах, сыгранных в марте. У Гретцки за карьеру 144 гола в марте.

Овечкин довел число своих голов в НХЛ до 839 и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 55 шайб. 38 летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, лидирует Гретцки (894).

Овечкин выругался на судью в матче НХЛ

Хоккей
Уэйн Гретцки
Александр Овечкин