Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в марте в НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» и побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в марте за карьеру.
Российский форвард забил во втором периоде. Теперь у россиянина семнадцать заброшенных шайб в сезоне. Овечкин забил 145 голов в НХЛ в 245 матчах, сыгранных в марте. У Гретцки за карьеру 144 гола в марте.
Овечкин довел число своих голов в НХЛ до 839 и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 55 шайб. 38 летний россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, лидирует Гретцки (894).