Овечкин объяснил, за счет чего «Вашингтон» переломил ход матча с «Филадельфией»

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, за счет чего «столичным» удалось переломить ход матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Филадельфией Флайерз». Его слова журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер в социальной сети X.

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«Я думаю, все понимали, в какой ситуации мы находимся в этом сезоне. Все были спокойны. Думаю, мы изменили нашу ментальность во втором периоде», — заявил Овечкин.

После первого периода «Вашингтон» уступал со счетом 0:2, однако сумел забросить пять шайб в ответ и выиграть матч со счетом 5:2. Овечкин оформил первый гол своей своей команды на 25-й минуте игры.

В нынешнем сезоне 38-летний Овечкин провел 56 матчей, в которых забросил 17 шайб и сделал 27 результативных передач. Россиянин продолжает погоню за Уэйном Гретцки в гонке лучших снайперов в истории лиги. Легендарный канадец за свою карьеру забросил 894 шайбы. На счету Овечкина теперь стало 839 голов, отставание составляет 55 шайб.

25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» Овечкин провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ. Он стал всего 41-м игроком лиги, который смог преодолеть эту отметку.