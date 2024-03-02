Матч «Салавата» и «Трактора» был прерван из-за отключения куба на арене

В эти минуты в Уфе проходит второй матч в рамках серии Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимает челябинский «Трактор». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

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В середине второй двадцатиминутки на арене уфимского клуба отключился куб. Довольно продолжительное время команды ждали, пока проблему устранят.

В пресс-службе «Салавата Юлаева» корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву сообщили, что отключение куба произошло из-за скачка электроэнергии.