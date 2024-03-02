«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и сравнял счет в серии плей‑офф КХЛ

«Салават Юлаев» переиграл «Трактор» во втором матче серии плей офф Фонбет Чемпионата КХЛ.
Игра в Уфе завершилась победой хозяев льда со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0).
В составе «Салавата» дубль оформил Джошуа Ливо (28 я и 37 я минуты), еще по шайбе в активе Александра Хмелевского (12) и Данилы Башкирова (60). У «Трактора» отличился Виталий Кравцов (16).
Счет в серии до четырех побед стал 1–1. Третий матч пройдет в Челябинске 4 марта.
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КХЛ. ПЛЕЙ-ОФФ. ПЕРВЫЙ РАУНД. ВТОРОЙ МАТЧ
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Трактор» (Челябинск) — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Хмелевский, 11:15. Ливо, 27:34 (бол.), 36:22. Башкиров, 59:47. — Кравцов, 15:56.
Счет в серии — 1:1