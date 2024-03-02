«Автомобилист» обыграл «Ак Барс» всухую

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Ак Барс» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась крупной победой в исполнении гостей – 4:0, благодаря чему им удалось укрепить преимущество в серии – 2-0.

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В составе «Автомобилиста» по шайбе забросили Джесси Блэкер, Сергей Широков, Брукс Мэйсек и Анатолий Голышев.

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29-летний российский голкипер «Автомобилиста» Евгений Аликин отразил все 34 броска по воротам и оформил первый «сухой» матч за карьеру в Кубке Гагарина.