«Локомотив» взял реванш за поражение у ЦСКА

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» состоялся второй матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Локомотив» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев – 2:1, благодаря чему они сравняли счёт в серии – 1:1.

© Чемпионат

Счёт в матче был открыт в середине первой двадцатиминутки защитником армейцев Дарреном Дицом. Лишь в середине следующего игрового отрезка игрок обороны ярославцев Александр Елесин восстановил паритет – 1:1, а уже через несколько минут Денис Алексеев вывел железнодорожников вперёд, он же и установил окончательный счёт матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.