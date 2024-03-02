Московское «Динамо» стартовало с уверенной победы в первом матче серии с минским «Динамо»

В Москве на стадионе « ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва » состоялся первый матч первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Динамо» принимало одноимённый клуб из Минска. Встреча завершилась победой хозяев – 4:1, которые повели в серии – 1-0.

Счёт в матче был открыт уже на второй минуте матча канадским форвардом москвичей Эриком О’Деллом. Однако к концу этого же игрового отрезка Вадим Мороз сумел сравнять счёт в игре. Следующее взятие ворот произошло лишь на 12-й минуте заключительной двадцатиминутки – отличился Дмитрий Рашевский. Через несколько минут Артём Ильенко укрепил преимущество бело-голубых. Точку в этой игре поставил гол в пустые ворота всё того же Рашевского на последней минуте, благодаря чему он оформил дубль.