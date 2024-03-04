$91.35+0.0299.11+0.38
Войти в почту

«Спартак» победил «Северсталь» в матче Кубка Гагарина с 10 голами и вышел вперёд в серии

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Северсталь» принимала московский «Спартак». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3, благодаря которой они вышли вперёд в серии – 2-1.

«Спартак» победил «Северсталь» в матче Кубка Гагарина
© Чемпионат

В составе красно-белых по дублю оформили Александр Беляев и Александр Пашин, ещё по шайбе на счету Максима Цыплакова, Михаила Мальцева и Андрея Локтионова. У череповчан забрасывали Кирилл Пилипенко, Даниил Аймурзин и Адам Лишка.

Следующий матч серии состоится вновь в Череповце в среду, 6 марта. Начало – 19:30 мск. В первых двух играх в Москве команды обменялись победами – первая игра осталась за «Спартаком» (3:2), а вторая за «Северсталью» (2:1).

Хоккей
Адам Лишка
Кирилл Пилипенко
Максим Цыплаков
Александр Беляев
Андрей Локтионов
Михаил Мальцев
ХК Северсталь
Спартак
Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости