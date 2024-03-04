«Спартак» победил «Северсталь» в матче Кубка Гагарина

В Череповце на стадионе «Ледовый дворец» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Северсталь» принимала московский «Спартак». Встреча завершилась крупной победой гостей со счётом 7:3, благодаря которой они вышли вперёд в серии – 2-1.