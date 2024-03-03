Главный тренер «Амура» прокомментировал победу над «Металлургом»

Перебарщивали с силовыми? Были моменты, когда можно было атаковать ворота, не забивать гол, просто сделать попытку гол, искали передачи в пустые ворота. Немного это мешает завершению атаки — всё-таки есть его величество бросок. «Металлург» нам это показал, забив первый гол: ситуация не голевая, но залетела в ворота, и такие голы считаются. В меньшинстве играли здорово, Игорь на высоте», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.