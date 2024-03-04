Передача Овечкина не помогла "Вашингтону" уйти от поражения в матче с "Аризоной"

3 марта в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" принимал на своем льду "Аризону Койотс" и разгромно уступил со счетом 2:5. К 25-й минуте встречи гости вели уже в две шайбы. Отличились Логан Кули и Джейсон Цукер. Черезтри минуты "Вашингтон" смог сократить отставание благодаря шайбе Сонни Милано. В качестве одного из ассистентов выступил российский нападающий Александр Овечкин. Но гостям понадобилось меньше минуты, чтобы вновь вернуть задел в две шайбы (Майкл Кесселринг).