Капризов отличился в матче с «Сан-Хосе» и прервал безголевую серию из трёх матчей

В эти минуты в Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

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На момент написания новости идёт второй период. Счёт равный — 2:2. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов на 27-й минуте забросил шайбу в ворота соперника и прервал свою трёхматчевую серию без голов.

Ранее в составе «Сан-Хосе» отличились Микаэль Гранлунд и Нико Штурм, а за «Миннесоту» голом отметился Фредерик Годро.