Гашек отказался поздравлять российского голкипера с достижением в НХЛ

Известный бывший чешский вратарь Доминик Гашек прокомментировал тот факт, что 35-летнему российскому голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому после завершения матча с «Детройт Ред Уингз» (4:0) удалось обойти его по количеству побед в НХЛ.

«В обычных обстоятельствах я бы поздравил его. В связи с нынешней ситуацией я намерен избегать различных подобных комментариев — относительно как НХЛ, так и особенно российских спортсменов», — сказал Гашек в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский одержал 390-ю победу в НХЛ и обогнал именитого чеха Доминика Гашека. За карьеру в рамках регулярок у россиянина 390 побед в 686 матчах. У Гашека — 389 побед в 735 в матчах. Сергей по количеству побед идёт на 15-м месте среди вратарей в истории НХЛ и втором – среди вратарей из Европы.