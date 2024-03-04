«Локомотив» вырвал победу над ЦСКА в овертайме и вышел вперёд в серии Кубка Гагарина

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 в Западной конференции, в котором ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей в овертайме — 3:2, благодаря чему «Локомотив» вышел вперёд в серии — 2-1.

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Счёт в матче был открыт лишь в середине второго периода – отличился нападающий «Локомотива» Даниил Бут. Уже через несколько минут железнодорожники укрепили преимущество голом в исполнении Георгия Иванова. Лишь в первой половине заключительной двадцатиминутки основного времени красно-синие сократили отставание усилиями Павла Карнаухова, а за семь минут до конца третьего периода Михаил Григоренко реализовал большинство и сравнял счёт в матче.

На пятой минуте овертайма победу железнодорожникам принёс нападающий Денис Алексеев.

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