«Трактор» одержал победу в матче с «Салаватом Юлаевым»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Трактор» принимал уфимский «Салават Юлаев» . Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2, благодаря чему они повели в серии – 2-1.

Счёт в матче был открыт уже на 27-й секунде нападающим «Трактора» Сергеем Телегиным. Однако спустя пять минут уфимцы ответили на это своей заброшенной шайбой в исполнении Александра Хмелевски. К середине этой же двадцатиминутки Семён Дер-Аргучинцев вновь вывел челябинцев вперёд, а Владимир Ткачёв через несколько минут укрепил преимущество – 3:1. В середине встречи хоккеисты «Салавата» сумели сократить отставание благодаря голу Ивана Дроздова. Финальный штурм на последних минутах встречи при пустых воротах не принёс «Салавату Юлаеву» успеха, челябинцы одержали победу и вышли вперёд в серии.