Хет-трик Голышева принес «Автомобилисту» победу над «Ак Барсом»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024, в котором «Автомобилист» принимал казанский «Ак Барс» . Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1, благодаря чему они повели в серии – 3-0 и максимально приблизились к выходу в следующий этап соревнований.

Счёт в матче был открыт лишь на шестой минуте второго периода – отличился нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, реализовавший большинство. На старте заключительной двадцатиминутки подопечные Билялетдинова прервали свою 111-минутную безголевую серию, сравняв счёт в матче усилиями Ильи Сафонова. Однако в середине этого же периода Голышев оформил дубль и вновь вывел «Автомобилист» вперёд. На последней минуте всё тот же Голышев поразил пустые ворота «Ак Барса», оформив хет-трик и установив окончательный счёт матча — 4:1.