Нападающий Панарин повторил рекорд Гретцки за "Рейнджерс"

"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Флориде Пантерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, которая состоялась на стадионе "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке, завершилась с результатом 4:2 в пользу "пантер".

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В составе "Флориды" шайбы забросили Сэм Райнхарт, который оформил дубль, Райан Ломберг и Антон Лунделль. В составе "Рейнджерс" отличились Уилл Кайлли и Крис Крайдер. Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин в этом поединке отдал голевую передачу, которая стала 50-й в текущем сезоне.

Хоккеист добирается до этой отметки третий розыгрыш Национальной хоккейной лиги подряд. Форвард стал третьим хоккеистом в истории клуба, которому покорилось это достижение. До него это удавалось Уэйну Гретцки (с сезона-1996/97 по сезон-1998/99) и Марку Мессье (1991/92-1993/94).