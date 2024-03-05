Российский хоккеист утратил единоличное лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

«Колорадо Эвеланш» на своей площадке обыграл «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) со счетом 5:0. В составе победителей сразу четыре очка набрал нападающий Натан Маккиннон.

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Он стал автором первой заброшенной шайбы в этом матче. Во втором периоде форвард дважды ассистировал своим партнерам — Джонатану Друену и Кейлу Макару.

В заключительной двадцатиминутке Маккиннон забросил вторую шайбу и установил окончательный счет в матче.

Эти четыре очка позволили канадскому нападающему догнать в гонке лучших бомбардиров россиянина Никиту Кучерова. Теперь они вдвоем возглавляют этот список. У нападающих по 105 набранных очков. Кучеров на свой счет записал 38 заброшенных шайб и 67 результативных передач в 62 матчах, Маккиннон — 38 заброшенных шайб и 67 результативных передач в 63 матчах.