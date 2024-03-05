Хоккейный эксперт объяснил, с чем связан необычный рекорд Овечкина

«С чем может быть связан рекорд Овечкина по голам в марте? Сложно сказать, но март — это практически всегда финишный спурт для команд, и уже с настроем на выход в плей-офф. Этот рекорд, наверное, связан с тем, что Александр — выдающийся хоккеист, и приближающийся апрельский плей-офф его как раз стимулирует к максимальному результату», — сказал Дементьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.