Болельщики «Ак Барса» показывали Билялетдинову неприличные жесты после 3-го матча с «Автомобилистом». Тренер попросил провести беседу с фанатами
Болельщики «Ак Барса» показывали Зинэтуле Билялетдинову неприличные жесты.
Команда из Татарстана проиграла «Автомобилисту» (1:3) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина. Счет в серии – 0-3 в пользу уральского клуба.
«Нервы в такой ситуации не выдерживают у всех – даже у болельщиков, которые приехали в Екатеринбург поддержать команду.
Некоторые фанаты после матча начали что-то выкрикивать в адрес Билялетдинова, который проходил мимо них и уходил в подтрибунное помещение. Показали тренеру и неприличные жесты, а он это увидел.
«А зачем они так сделали?», – спрашивал после матча у журналистов Дмитрий Юдин, уходя в автобус.
Говорят, что Билялетдинов даже попросил провести какую-то беседу с фанатами после этой ситуации», – говорится в тексте медиа «Бизнес Online».
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Болельщики «Ак Барса» показывали Билялетдинову неприличные жесты после 3-го матча с «Автомобилистом». Тренер попросил провести беседу с фанатами