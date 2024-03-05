Нижегородское «Торпедо» проиграло СКА со счетом 2:5

Нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» проиграл питерскому СКА со счетом 2:5 на домашней арене.

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Напомним, что команды уже провели два матча: в первом победили «нижегородцы» (5:2), во втором — «армейцы» (3:2 в овертайме). Третья игра серии состоялась 5 марта в КРК «Нагорный».

После первого периода была заброшена одна шайба в ворота «торпедовцев», во втором периоде соперники забросили еще две.

Затем в третьем периоде две шайбы оказались в воротах СКА. Их авторами стали хоккеисты Василий Атанасов и Влад Фирстов. Но в итоге петербуржцам все же удалось одержать победу.

Ранее мы писали о том, что нижегородское «Торпедо» подкололо тренера СКА за слова о малине.