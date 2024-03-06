Названы защитники, которых может подписать «Тампа» из-за травмы Сергачева

Журналист Дэн Розен в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги назвал защитников НХЛ, которых может подписать «Тампа-Бэй Лайтнинг» в связи с травмой российского игрока обороны Михаила Сергачёва.

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