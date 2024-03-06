Защитник «Трактора» спровоцировал драку с капитаном «Салавата Юлаева»

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Идёт первый период, счёт не открыт.

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На седьмой минуте матча состоялась драка между защитником «Трактора» Сергеем Телегиным и капитаном «Салавата Юлаева» Григорием Паниным. Игроку обороны челябинского клуба не понравился силовой приём Панина на нападающем «Трактора» Джеке Родевальде. Яркая драка состоялась за воротами уфимцев. По итогам потасовки оба хоккеиста получили по большому штрафу за драку, а Телегин получил малый штраф как зачинщик и 10-минутный дисциплинарный штраф. Арбитры после видеопросмотра не усмотрели нарушения правил в силовом приёме Панина на Родевальде.