«Салават Юлаев» вырвал победу у «Трактора» в концовке матча

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Трактором» и «Салаватом Юлаевым». Матч завершился волевой победой «Салавата Юлаева» со счётом 3:2.

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По ходу матча «Салават Юлаев» дважды отыгрывался в счёте. Дублем в составе уфимцев отметился нападающий Иван Дроздов. Отметим, что победный гол гости забили в за две с половиной минуты матча при игре в большинстве. Большой штраф за удар в голову получил нападающий «Трактора» Виталий Кравцов.

Отметим, что матч изобиловал драками и стычками. Всего по ходу матча состоялось три драки. В трёх из четырёх матчей данной серии хоккеисты дрались между собой.

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» сравнял счёт в серии 2-2. Пятый матч противостояния пройдёт в Уфе 8 марта.