«Ак Барс» выиграл первый матч в серии с «Автомобилистом»

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл четвёртый матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Автомобилистом» и «Ак Барсом». Матч закончился победой казанцев со счётом 5:0. «Ак Барс» размочил счёт в серии 1-3.

«Ак Барсу» удалось забросить две быстрые шайбы. Сначала на пятой минуте матча счёт открыл нападающий Семён Кошелев с передач Митчелла Миллера и Дмитрия Юдина. Спустя пару минут удвоил преимущество гостей Дмитрий Юдин с передачи Александра Радулова. Тренерский штаб «Автомобилиста» принял решение заменить вратаря Евгения Аликина на голкипера Владимира Галкина. Третью шайбу казанцы забросили в середине второго периода — отличился Никита Дыняк. Четвёртый гол в концовке матча забил Евгений Свечников. Пятый гол казанцы забили в большинстве на последних секундах матча.

«Ак Барс» одержал первую победу в серии и избежал вылета из плей-офф. Пятый матч серии пройдёт в Казани 8 марта.