Джонсон и Балдаев устроили драку в матче «Амура» с «Металлургом»

В Хабаровске в эти минуты проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Амуром» и «Металлургом». После первого периода впереди «Амур» со счётом 2:0.

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В конце первого периода состоялась драка между нападающим «Металлурга» Люком Джонсоном и защитником «Амура» Виктором Балдаевым. Потасовка началась уже после свистка об остановке игры. Американскому форварду не понравился жёсткий силвоой приём Балдаева и он решил вызвать защитника на бой. Оба хоккеиста предварительно сняли шлемы и выяснили отношения в честном поединке.

Отметим возвращение в состав «Амура» нападающего Алекса Бродхёрста.