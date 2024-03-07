Гашек высказался о выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ

Гашек о выходе КХЛ из-под эгиды ИИХФ: «Лучшим решением для российского хоккея было бы возвращение на международную арену, но это невозможно в нынешней ситуации»
Доминик Гашек высказался о возможном выходе КХЛ из-под эгиды ФХР и ИИХФ.
Ранее сообщалось, что КХЛ осенью разработала проект изменений в Закон о спорте с целью выйти из-под эгиды Федерации хоккея России (ФХР) и Международной федерации хоккея (ИИХФ).
«Это может быть решением КХЛ. Неизвестно, пойдет ли на пользу это решение, надо смотреть. Конечно, лучшим для российского хоккея было бы его возвращение на международную арену. Однако это невозможно в нынешней ситуации, когда Россия ведет СВО (формулировка изменена в соответствии с законами РФ – Sports.ru)», – сказал бывший вратарь «Спартака» и сборной Чехии Гашек.