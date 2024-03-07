Российский хоккеист рассказал о своих ритуалах во время плей-офф

Игрок нижнекамского «Нефтехимика» Илья Хохлов рассказал, какие хоккейные ритуалы он совершал во время плей-офф в Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) в сезоне-2015/2016. Его слова передает Legalbet.

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«Когда доходил до финала ВХЛ с «Ижсталью», то не менял шнурки на коньках. Если шнурок рвался, я его связывал. Еще не стирал перчатки, чтобы удачу не смыть (смеется). Борода особо не росла, но не стригся точно», — вспомнил хоккеист.

Хохлов в составе «Ижстали» дошел до финала Всероссийской хоккейной лиги в сезоне-2015/2016. В финальной серии его команда проиграла «Нефтянику» 1-4. Хохлов записал на свой счет две заброшенные шайбы и три голевые передачи в 15 матчах плей-офф.

В текущем сезоне по итогам регулярного чемпионата «Нефтехимик» не сумели пробиться в плей-офф Кубка Гагарина, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Хохлов записал на свой счет 11 (5+6) очков в 44 играх.