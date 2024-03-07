Иванюженков и Холодилин устроили драку в матче «Лада» — «Авангард»

В эти минуты в Тольятти проходит четвёртый матч серии первого раунда плей-офф между «Ладой» и «Авангардом». Идёт второй период, счёт равный — 1:1.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию встречи.

В начале второго игрового отрезка нападающий «Лады» Артём Иванюженков и форвард омского клуба Никита Холодилин устроили драку.

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По итогам драки Холодилин ушёл в раздевалку. Каждый из хоккеистов получил по пять минут за драку.

На счету Иванюженкова в этом плей-офф один матч без набранных очков. Никита Холодилин провёл три встречи, в которых также не отметился результативными действиями. Отметим, счёт в серии 3-0 в пользу «ястребов», и победа в сегодняшнем матче выведет «Авангард» в следующий раунд Кубка Гагарина — 2024.