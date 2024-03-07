Хоккеист сборной Чехии назвал Овечкина своим другом

Хоккеист сборной Чехии и казанского "Ак Барса" Дмитрий Яшкин в интервью на YouTube-канале "Скользкий лед" рассказал о взаимоотношениях с российским нападающим "Вашингтон Кэпиталз" Александром Овечкиным.

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"Конечно, это персона, его аура никуда не девается, но, если ты этого человека узнаешь поближе, понимаешь, что это абсолютно обычный человек, такой же, как и ты, просто чуть-чуть получше играет в хоккей. И он такой и есть, очень гостеприимный. Я очень рад, что могу его назвать другом. Всегда очень интересно с ним провести время и пообщаться. И, конечно, всегда это необычно", - сказал Яшкин.

Яшкин играл за "Кэпиталз" с 2018 по 2019 год. Также он выступал за "Сент-Луис Блюз" и "Аризону". С 2023 года Яшкин защищает цвета "Ак Барса".

Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году он вместе с клубом стал обладателем Кубка Стэнли.

Всего в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) российский форвард провел 57 матчей, отметившись 17 заброшенными шайбами и 28 результативными передачами.