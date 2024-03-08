Овечкин вошел в топ-15 лучших бомбардиров в истории НХЛ

В эти минуты в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Александр Овечкин.

Овечкин набрал 1531-е (840+691) очко в 1405-й игре, что позволяет ему занимать 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. По этому показателю он сравнялся с легендарным защитником Полом Коффи – 1531 (396+1135) результативное действие в 1409 матчах.