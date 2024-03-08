Овечкин вышел на 15-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

38-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся по набранным очкам с легендарным канадцем Джо Торнтоном после выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:0).

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Благодаря заброшенной шайбе и результативной передаче в прошедшем матче в активе Овечкина стало 1673 (912+761) очка в 1152 матчах, теперь он делит 15-е место в списке лучших бомбардиров лиги с учётом встреч Кубка Стэнли с Торнтоном, на счету которого 1673 (462+1211) результативных действия в 1901 встрече. Рекордсмен – Уэйн Гретцки с 3239 (1016+2223) очками в 1696 играх.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл свой 58-й матч, он записал на свой счёт 47 (18+29) очков при коэффициенте полезности «-21».