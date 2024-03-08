«Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел вперед в серии плей-офф КХЛ

Челябинский «Трактор» выиграл у уфимского «Салавата Юлаева» и вышел вперед в серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. передает «МИР 24».

Пятый матч серии первого раунда плей-офф проходил в Уфе и завершился со счетом 2:1 в пользу гостей. У челябинцев шайбы забросили Чарльз Робинсон и Максим Шабанов, у хозяев – Джошуа Ливо.

В результате «Трактор» повел в серии со счетом 3-2. Следующая игра состоится в Челябинске 10 марта.

Ранее российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ. Овечкин забросил шайбу в матче против «Питтсбург Пингвинз». Сейчас у него 840 голов, у Гретцки – 895.