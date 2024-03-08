Евгений Кузнецов обменян в «Каролину»

Российский нападающий Евгений Кузнецов обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину Харрикейнз», сообщает инсайдер Пьер Лебрюн. «Ураганы» получат выбор в третьем раунде драфта 2025 года.

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Сообщается, что «столичные» удержат 50% зарплаты Кузнецова. Напомнм, у форварда контракт до конца следующего сезона на сумму $ 7,8 млн.

Отметим, что Кузнецов ранее прошёл процедуру драфта отказов и не вызвал интереса ни у одной из команд лиги. Так как «Вашингтон» не преследовал цели расторжения контракта с игроком, он был отправлен в фарм-клуб.