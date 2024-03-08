«Ак Барс» завершил выступление в плей‑офф КХЛ, проиграв «Автомобилисту»

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в пятом матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

© КХЛ / Тухбатов Ильнар

Встреча в Казани завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). В составе уральцев шайбы забросили Алексей Бывальцев и Семен Кизимов. У казанцев отличился Александр Радулов.

Счет противостояния стал 4–1 в пользу команды Николая Заварухина. «Автомобилист» во второй раз в истории вышел во второй раунд плей‑офф КХЛ. Соперник команды из Екатеринбурга по следующей стадии определится позднее, им станет один из клубов Западной конференции.