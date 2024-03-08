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«Ак Барс» завершил выступление в плей‑офф КХЛ, проиграв «Автомобилисту» в серии первого раунда

Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл казанский «Ак Барс» в пятом матче серии первого раунда плей‑офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» завершил выступление в плей‑офф КХЛ, проиграв «Автомобилисту»
© КХЛ / Тухбатов Ильнар

Встреча в Казани завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0). В составе уральцев шайбы забросили Алексей Бывальцев и Семен Кизимов. У казанцев отличился Александр Радулов.

Счет противостояния стал 4–1 в пользу команды Николая Заварухина. «Автомобилист» во второй раз в истории вышел во второй раунд плей‑офф КХЛ. Соперник команды из Екатеринбурга по следующей стадии определится позднее, им станет один из клубов Западной конференции.

Хоккей
Алексей Бывальцев
Николай Заварухин
Александр Радулов
ХК Ак Барс
Фонбет