Московский ЦСКА проиграл ярославскому «Локомотиву» в пятом матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Результаты доступны на сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Встреча прошла в Ярославле и завершилась победой хозяев со счетом 6:3. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Александр Полунин, Иван Чехович и Максим Шалунов, а также защитники Александр Елесин, Андрей Сергеев и Алексей Береглазов. У армейцев голы забили форварды Михаил Григоренко, Владислав Каменев и Никита Нестеров.

Таким образом, ЦСКА вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина, проиграв серию со счетом 1-4. Соперник «Локомотива» по 1/4 финала турнира определится позднее.

ЦСКА был действующим обладателем Кубка Гагарина. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.