"Спартак" вышел в четвертьфинал плей-офф КХЛ

Московский "Спартак" со счетом 5:1 дома обыграл череповецкую "Северсталь" в пятом матче серии первого раунда плей-офф Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 10 419 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Александр Беляев (12-я минута), Герман Рубцов (26), Михал Чайковски (29), Ансель Галимов (33) и Егор Филин (52). У проигравших отличился Николай Буренов (33).

"Спартак" выиграл серию до четырех побед со счетом 4-1 и вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Соперник красно-белых определится позднее. Столичная команда сыграет с одним из клубов Восточной конференции.

В прошлом сезоне "Спартак" занял 9-е место в Западной конференции в регулярном чемпионате и не вышел в плей-офф. Красно-белые в четвертый раз преодолели первый раунд Кубка Гагарина. Дальше четвертьфинала столичная команда в КХЛ не проходила.

"Северсталь" в четвертый раз подряд проиграла серию первого раунда плей-офф. Лучшим результатом команды является выход во второй раунд в сезоне-2012/13.